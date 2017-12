Ny læge overtager Bente Rosenskjolds klinik

Skal finde en læge

Bente Rosenskjold er 63 år og blandt de ældre læger i Billund, men for en stund er det nu løst med Jørgen Skadborg.

- Når jeg er kommet godt på plads, så skal vi da også ud og finde én mere. Det handler om at vise, at det er sjovt at arbejde her hos os, at der er gode lokaler, og at man kan have det rart med patienterne, selvom der er travlt. Det er desuden en god ting, at yngre læger kan blive ansatte for en stund, inden de skal købe sig ind. Det er en rekrutteringsmæssig fordel, siger Jørgen Skadborg, der også er formand for Praktiserende Lægers Organisation i Region Syddanmark med et bredt indblik i arbejdsforholdene for de praktiserende læger.

- Vi bliver da rigtigt sårbare, når der ikke er nok læger, og jeg hører alle steder, at lægerne har for travlt i hverdagen.

Privat bor Jørgen Skadborg fortsat i Bredsten, hvor fritiden går med familien, have og udeliv med høns og får.