Ny kvindeklub i Grindsted bringer nydanske og danske kvinder vidt omkring

Syriske Noura Jalal på 41 år ville skabe en kvindeklub, der integrerede, netværkede og udvekslede kulturer. Her efter et år har kvinderne blandt andet besøgt Tirpitz, Lego House og været på skovtur.

Billund Kommune: I den oprindelige kvindeklub i Grindsted blev der talt en del arabisk. De kom heller ikke rigtigt ud.

41-årige Noura Jalal fra Syrien ville noget andet. Så hun skrev lidt ned på et stykke papir og gik til Lissi Frederiksen, som var hendes kontaktperson. Hun ville høre, om de ikke skulle prøve at gøre noget - stifte en kvindeklub for danske og nydanske kvinder med udadvendte aktiviteter.

Således gik det til, at Noura Said nu er formand for foreningen med 23 kvinder, hvoraf de ti er danske og de 13 syriske.

- For mig handler det om at blive bedre integreret, få mere netværk og tale mere dansk og udveksle kulturer, og måske kan det gøre det lettere at få arbejde hen ad vejen, siger Noura.

Foreningen har nu bestået i et år, og kvinderne har blandt andet været på skovtur med madpakke, i Lego House, i Tirpitz og ved Skovsnogen for at grille. I styregruppen sidder tre arabisktalende kvinder og to danske, og de bestemmer, hvor turen går hen næste gang - det er nemlig vigtigt for dem. At det er en aktivitet, der vender ud mod verden, så de kan lære og se noget mere af Danmark, dansk historie og kultur. For snakken går - og resultatet er meget glade kvinder, der kommer hjem igen.