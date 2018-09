Ny kampagne: Grindsted Handelsstandsforening takker borgere der handler lokalt

En ny kampagne fra Grindsted Handelsstandsforeningen skal få folk til at overveje, om man behøver at købe alting over internettet.

- Internethandlen er kommet for at blive. Uanset hvor meget vi gør, kan vi ikke ændre på det. Men vi kan forhåbentlig få folk til at overveje, hvor de lægger deres penge, og at de ikke nødvendigvis behøver sidde hjemme bag skærmen, fordi det udbud, du søger, kan du også finde i din lokale handelsby, siger Kristian Duedahl.

Vigtig af flere årsager

Handelsstandsforeningens formål er at fortælle den positive historie omkring lokal handel:

- Det er utroligt vigtig af flere årsager. Både så vi bliver ved med at have en spændende og attraktiv handelsby, og også så byen er attraktiv for unge mennesker at tage en uddannelse i, så vi kan bevare uddannelsesinstitutionerne. Hvis alle byens butikker lukker, vil det desuden få markant indflydelse på huspriserne i området. Så vi prøver at fortælle folk, at når de lægger lidt skillinger i de lokale butikker, er de med til at bevare en god handelsby og en god by at bo i, fortæller Kristian Duedahl.

Tror I, at kampagnen kan hjælpe til at få folk til at handle lokalt?

- Jeg er ret overbevist om, at det virker. Det her kan måske ikke vejes og måles i kroner og øre, men det kan vejes i stemning. Årsagen til det, er at vi på de bare første to dage med kampagnen allerede har hørt fra både butikker og kunder, at det er et godt initiativ, at vi slår på de bløde værdier. Så er der mange kunder, der tænker over, at man skal huske at støtte det lokale. Nu får de så et lille skulderklap fra os, som siger, at vi bemærker det faktisk, siger Kristian Duedahl.

I fremtiden bliver kampagne måske udvidet med klistermærker til bilen.