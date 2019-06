Ny genbrugsbutik åbner 12. juni

Grindsted: Onsdag den 12. juni slår den nye genbrugsbutik, IM Genbrug, i Vestergade dørene op for første gang.

Formand for Indre Mission, Hans-Ole Bækgaard, kommer til byen for at klippe snoren klokken 13.

Herefter er der åbningsfest med grillpølser og brød, og senere på eftermiddagen er der auktion.

Jytte Bechmann er leder af den nye genbrugsbutik, der ligger ved siden af Kirkens Korshær Genbrug.

I gården bag butikken kommer der en container til jernskrot samt containere, hvor man kan aflevere tøj. De frivillige kører også ud og henter møbler. Overskuddet fra genbrugsbutikken går til søndagsskolerne og Indre Missions arbejde med blandt andet juniorklubber.