Ny formand for Ældre Sagen Billund: - Vi har et væld af aktiviteter

Den nye formand for Ældre Sagen, Frede Nørskov, håber at kunne inddrage medlemmerne mere i fremtiden.

Billund: I omkring en måneds tid har Ældre Sagen i Billund haft en ny formand, nemlig den tidligere skoleleder og byrådsmedlem, Frede Nørskov.

- Ældre Sagen er fælles arbejde med 1500 medlemmer og 50 aktive frivillige. Jeg sidder bare for bordenden, siger Frede Nørskov.

Som formand har han dog gjort sig tanker om, hvordan foreningen skal udvikle sig i fremtiden.

- Der kommer til at ske noget i foreningen, hvor vi vil brede aktiviteterne mere ud, siger Frede Nørskov og uddyber:

- Vi skal se på, om de aktiviteter, vi afholder, er de rigtige, om vi skal have andet eller mere.

Det er derfor nødvendigt at henvende sig til medlemmerne, men det kan gå hen og blive en udfordring, da lokalforeningen ikke kan kontakte medlemmerne direkte.

- Jeg ønsker, vores kommunikation kunne være mere dynamisk. Vi har hjemmeside, Facebook og et blad, vi sender ud, men vi kan ikke sende direkte e-mails, forklarer Frede Nørskov.

Derfor er formanden ved at undersøge muligheden for, at foreningen i Billund må have oplysninger som e-mailadresser liggende lige som hovedorganisationen, men på grund af diverse regler om beskyttelse af personlige data, er det endnu uvist, om det kan lade sig gøre.