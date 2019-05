Søndag den 12. maj holder Midtjyllands Traktor og Tog åbent hus for alle traktor- og togentusiaster.

Billund: Alle med den mindste interesse for modeltog- og traktorer har noget at glæde sig til. Midtjylllands Modeltraktor og Tog flytter nemlig til Billund, og søndag den 12. maj holder de åbent hus i deres nye lokaler på Kobjergvej 9.

- Vi vil gerne invitere folk ud til os for at vise, hvad vi er for en forening, fortæller formanden, Ivan Jørgensen.

I de tilsammen 250 kvadratmeter store lokaler vil der være tog i størrelsesforhold 1:87 og traktorer i størrelse 1:32, og Ivan Jørgensen lover, at der løbende vil være noget nyt at komme efter.

Efter foreningens åbent hus vil der være åbent hver anden lørdag, hvor alle interesserede kan komme ud og se udstillingen.

Åbent hus varer fra klokken 10 til 16, og der er gratis entré. Ved de efterfølgende weekendåbninger er entréen 30 kroner, men børn under 12 år er gratis.