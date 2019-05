Ny forening: Dr. Hansen har fået nye venner

Grindsted: En ny forening i Grindsted blev officielt og under hyggelige former dannet onsdag aften i Dr. Hansens Hus på Apotekertorvet: Dr. Hansens Venner.

Både huset og haven er allerede taget i brug med Qi Gong i haven, en aktiv gruppe haveentusiaster er ved at gendanne haven, som den så ud i 1920'erne, og en kalender for folk, der ønsker at booke huset (gratis) til foreningsformål, ligger klar på apoteket og har fået de første reservationer indtegnet.

- Apoteker Lene Brandstrup indledte aftenen med at fortælle om visionen for huset og haven som et åbent tilbud til byens borgere og en fremtidssikring af de dejlige omgivelser omkring apoteket. Derefter blev Tom Michelsen valgt som aftenens dirigent og efter en gennemgang af vedtægterne, blev de vedtaget og den foreløbige bestyrelse blev officielt valgt. Medlemskabet af foreningen er kontingentfri det første år, lyder det i en pressemeddelelse.

Bestyrelsen består af formand Tom Michelsen, næstformand Jeremy Watts, sekretær Inger Riis Madsen og kasserer Birthe Krog. Lene Brandstrup er født medlem af bestyrelsen.

- Aftenen i det fine bibliotek på første sal blev rundet af med megen snak og rabarberkage med flødeskum - mon ikke Dr. Hansen, der flyttede ind her i 1846, kunne være tilfreds med udsigterne for sit hus. Alle, der ønsker at være med i husets og havens udvikling bedes henvende sig til et af bestyrelsens medlemmer. Og alle opfordres til at nyde haven, som den ser ud nu, med både guldregn og liljekonvaller (men kun synet, ellers får man brug for nabohuset, apoteket, da de begge er giftige...), lyder det fra foreningen.

15 interesserede deltog i generalforsamlingen.