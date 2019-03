Ældrerådet har fået lavet en folder med praktiske og nyttige oplysninger om Ældrerådet og dets arbejde. Folderen er gratis og vil kunne findes til arrangementer og på steder, hvor mange ældre har deres gang.

Billund Kommune: En ny folder fra ældrerådet i Billund Kommune skal gøre alle borgere over 60 år opmærksomme på, hvad ældrerådet kan og står for. - En af ældrerådets udfordringer er, at vi ikke rigtigt er synlige. Det prøver vi på at rette lidt op på på denne måde, fortæller Gert Hansen, der er formand for ældrerådet i Billund Kommune. Alle kommuner har et ældreråd, hvis opgave er at skabe dialog mellem myndigheder og borgere. Rådet har ingen beslutningskompetence, men skal høres i alle sager vedrørende ældrepolitik. Hvis ældrerådet har en sag, som det mener, skal tages op til behandling, har politikerne pligt til at se nærmere på den.

Ingen husstandsomdeling Det er af flere grunde ikke muligt at husstandsomdele den nye folder. Folderen er annoncefinansieret, og det er ikke muligt at få produceret så mange, at den kan puttes i samtlige af kommunens postkasser. Da ældrerådet ikke har mulighed for at få adresserne på de borgere, der har rundet 60 år, vil det være på andre måder, at den vil blive formidlet til de af kommunens borgere, som den henvender sig til. - Når der er nogle arrangementer på Lindegården eller andre steder, hvor der er mange ældre, prøver vi at komme og lægge dem frem. Desuden vil de ligge ved lægen og tandlægen, hvor vi ved, at der kommer mange ældre mennesker, siger Gert Hansen.

Fortæller om Ældrerådet Folderen indeholder en lang række praktiske informationer, som kan være relevante for de borgere, der efterhånden har fået en grålig hårfarve. - Vi fortæller om ældrerådet og om, hvad vi laver. Vi har desuden givet kommunen en side, hvor man kan læse om, hvordan for eksempel kørselsordningen fungerer, fortæller Gert Hansen. Ældrerådet bliver valgt for en fireårig periode. Valget foregår samme dag, som der er valg til kommunalbestyrelsen og regionsrådet. Her får alle borgere over 60 år tilsendt et valgkort, og så foregår valget til ældrerådet på helt samme måde som de to større og mere berømte valg.