Ny cykelsommer i Grindsted: Cykelløb til amatør-VM kommer til byen

Om Gran Fondo

Gran Fondo er en slags amatør-VM.I løbet af cykelsæsonen køres der over 20 kvalifikationsløb i næsten lige så mange lande.Der køres i otte aldersklasser for både herrer og damer og både landevejsløb og enkeltstart. De første 25 procent i hvert aldersgruppe kvalificerer sig til UCI Gran Fondo-finalen, der køres i Varese i Italien i september. For at kvalificere sig til finalen må man ikke have været en del af et UCI-registreret hold, deltaget ved VM, EM, World Cups eller have scoret UCI point i 2018.Til kvalifikationsløbet i Grindsted køres der en enkeltstart på 28,1 kilometer på en lukket rute om lørdagen. Om søndagen køres landevejsløbet med en kort distance på 119 kilometer og en fuld distance på 177,5 kilometer.I forhold til DM-ugen køres Gran Fondo udelukkende lørdag og søndag, derudover er der lavet ruteændringer for at imødegå de trafikale udfordringer, og endelig er det kun enkeltstarten, der køres på lukket rute. Ruterne er lavet og kan ses på www.granfondodenmark.dk , men afventer godkendelse af politi, vejdirektorat og Billund Kommune, så der kan stadig ske ændringer.