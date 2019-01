Ny brætspilsklub i Vorbasse: Nu er det de voksnes tur

Jette og Mogens Lunde elsker at spille brætspil. Jette har sammen med Ejvind Hoff og Mogens Jensen taget initiativ til en brætspilsklub i Vorbasse. Her spiller Lundeparret Besserwisser sammen med Ejvind Hoff. Foto: Martin Ravn

En gruppe voksne har taget initiativ til ny bræspilsklub i Vorbasse. Den er der allerede stor interesse for.

Vorbasse: Jette Lunde, Ejvind Hoff og Poul Jensen fra Vorbasse har taget initiativ til en ny klub i Vorbasse. Vorbasse Brætspil, der, som navnet siger, går ud på at mødes over noget helt andet end computer, mobiltelefon og tablet. Her gælder det spil på brættet på bordet foran dig og samvær med andre. Gruppen har sans for, hvad der rører sig: For otte-ni år siden var det de samme, som tog initiativ til kommunens første E-sportsforening. Den forening har nu fundet plads hos Vorbasse KFUM Idræt, så nu er det tid til noget nyt. - Vores børn er blevet store, så nu er det vores tur. Hjemme hos os er vi ret vilde med at spille, og så tænkte vi, at det er der nok også andre, der er, fortæller Jette Lunde - og det fik hun ret i. Den nye klub har lynhurtigt fået mange medlemmer i en gruppe på Facebook, og 25 har meldt sig til den første spilleaften.

Foto: Martin Ravn Brætspil er en fin måde at være sammen på, synes både Ejvind Hoff (med ryggen til), Jette og Mogens Lunde. Nu har de taget initiativ til en klub. 25 har allerede meldt sig til første spilleaften. Foto: Martin Ravn

Med og uden mad Jette Lunde forestiller sig, at det er spil som Besserwisser, Hint og Partners, der kommer frem den første aften. Der er dog ingen begrænsninger. Der skal bare spilles løs, og alle, både par og enlige, er velkomne. - I mange forhold er det sådan, at den ene er glad for at spille, og den anden ikke rigtig synes, det er noget. Så mangler man jo altid nogen at spille med. Det råder vi bod på med den nye klub, siger hun. I snakken om, hvad den nye klub skal gå ud på, er gruppen også kommet på den idé, at det kunne være hyggeligt at spise sammen. Maden kommer fra Vorbasse Fritidscenter, og vil man spise med, begynder aftenen klokken 18. Andre kommer til klokken 19, og så går spillene ellers i gang.

Foto: Martin Ravn Brætspilsklubben i Vorbasse har masser af spil, og man må også gerne tage sine egne favoritspil med. Spil om penge er dog ikke tilladt. Alkohol heller ikke. Foto: Martin Ravn

Hver måned eller mere Første spilleaften er den 24. januar. Herefter vil der være spilleaftener hver måned eller oftere, hvis der er stemning for det. Initiativtagerne har også lavet en gruppe på Facebook, som man kan bruge, hvis man har lyst til at arrangere private spilleaftener. Vorbasse Brætspil holder til i Ejvind Hoffs tidligere butik på Håndværkervej 2 i Vorbasse. Vil man være med, skal man lige tilmelde sig først, så arrangørerne har en chance for at styre, hvor mange der kommer. Vil man være med til fællesspisning, skal man også tilmelde sig og betale 50 kroner et par dage før.

Foto: Martin Ravn Ejvind Hoff, til venstre, Jette Lunde og Mogens Lunde glæder sig over, at så mange vil være med i den nye brætspilsklub i Vorbasse. Mindst 25 bliver de den første aften, som er torsdag den 24. januar. Foto: Martin Ravn