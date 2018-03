Ny borgergruppe skal presse på for at få ryddet op efter Grindstedværket

Kønt ser det ud, men gift fra et af Grindstedværkets depoter strømmer ud i åen. Nu vil en borgergruppe fastholde et politisk pres, så der kan skaffes penge til at rense jorden under Grindsted. Arkivfoto

Kai Bayer og Susanne Mathiesen står sammen om at danne en borgergruppe i forlængelse af Facebookgruppen "Ryd op efter Grindstedværket". Målet er at holde gang i den aktuelle interesse for sagen og at få renset jorden under Grindsted.

Grindsted: Forureningen efter Grindstedværket er igen på alles læber, og det har hos to tidligere kommunalpolitikere, Susanne Mathiesen (SF) og Kai Bayer (Den Grønne Liste), skabt håb om, at man nu for alvor kan få gjort noget ved sagen. De har taget initiativ til en ny borgergruppe, som skal holde politikere og fagfolk til ilden, så forureningen ikke går i glemmebogen igen. - Jeg tror, de er fulde af løgn, når de siger, at vi ikke skal være bekymrede for vores grundvand og vores drikkevand, siger Susanne Mathiesen, som udover den nye borgergruppe både er initiativtager til Facebookgruppen "Ryd op efter Grindstedværket" og til torsdagens store borgermøde i Grindsted. Hun understreger, at borgergruppen er politisk uafhængig. Den skal være for alle på tværs af personlige meninger, fagligheder og politisk ståsteder. - Det er ikke længere nødvendigt at grave hele byen op for at rense jorden. Nye teknologier giver os gode muligheder for at fjerne hotspots uden at køre jorden væk. Den mulighed skal vi gribe. Vi bor flere tusinde mennesker oven på forureningen efter Grindstedværket, som er en af landets fem største og værste forureninger. Den skal have topprioritet, når stat og regioner næste år skal forhandle om prioriteringerne i forhold til forureningsgrunde, siger hun.

Ryd op efter Grindstedværket Facebookgruppen "Ryd op efter Grindstedværket" har nu mere end 1500 medlemmer..



Onsdag den 11. april dannes en ny borgergruppe af samme navn. Mødet begynder klokken 19 i Magion.



Borgergruppen er for alle.