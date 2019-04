Grindsted: Engsø-løbet afholdes i år for 44. gang - og efter mange forespørgsler laver arrangørerne nu en ny begynderrute på to kilometer, fremgår det af en pressemeddelelse.

- Vi har gennem årene syntes, at én rute var nok, da løbet jo ikke er blandt de længste, men mange nybegyndere har givet udtryk for, at 7,5 kilometer er lige i overkanten. Dette imødekommer vi nu.

Engsø-løbet foregår søndag 16. juni, hvor startskuddet lyder til et af kommunens største enkeltstående motionsarrangementer.

- Der er åbent for tilmeldinger til løbet, og det foregår via vores hjemmeside. Hvis man "bare deltager for sig selv" kan man lige så godt få tilmeldingen klaret nu - har man planer om at samle et hold, har man også tid nok til at få klaret dette.

- Fristen for tilmelding er tirsdag 4. juni - og vi tager ikke imod eftertilmeldinger, og heller ikke tilmeldinger på løbsdagen - så det er bare om at få sig tilmeldt, hvis man ønsker at være med i Engsø-løbet. Man kan se mere om løbet på www.engsolobet.dk