Ny attraktion: Wow-Park åbner afdeling i Billund

- Billund er interessant, fordi det er en by, der i forvejen har rigtig mange turistattraktioner og dermed en masse turister. Byen er i forvejen en stærk attraktion i forhold til legeoplevelser for børn, og derfor er den interessant. Vi vurderer, at vi vil være et fint supplement til de forlystelser, som der er i forvejen, fortæller Jacob Hindhede, som sammen med sin bror Aage Hindhede ejer og driver Wow-Park.

Billund: Om to år bliver det muligt at få sig en noget anderledes legeoplevelse i Billund. Til den tid er Wow-Park færdig med sin anden legepark, som vil blive lavet i skoven mellem Vejlevej og Koldingvej i Billund.

Jacob Hindhede og Aage Hindhede åbnede i 2013 den første Wow-Park i Vestjylland mellem Ringkøbing og Skjern. I påsken 2020 er det planen, at en ny Wow-Park skal stå klar i skovområdet mellem Vejlevej og Koldingvej i Billund. Den nye legepark vil brede sig over 28 hektar / 280.000 kvadratmeter, og håbet er, at omkring 100.000 gæster årligt vil besøge parken. Investeringen løber op i et større tocifret millionbeløb, og den nye park i Billund vil få 40 medarbejdere fordelt på timelønnede og fastansatte.

Skoven danner rammen

Den nye Wow-Park, som efter planen skal stå klar til åbning i påsken 2020, kommer til at brede sig over et areal på 28 hektar - hvilket svarer til 280.000 kvadratmeter. Her vil der være en kæmpestor legeplads, hvor børn og voksne i alle aldre vil få mulighed for at boltre sig.

Netop det, at legeparken ligger i en skov, er det, der adskiller den fra så mange andre legeparker.

- Det er skoven, som danner rammen om de oplevelser, vi laver. Vi har et net udspændt højt oppe i træerne, og vi har en masse legeaktiviter nede på og under jorden, siger Jacob Hindhede, som håber, at legeparken hvert år vil få besøg af cirka 100.000 gæster.