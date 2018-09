Ny SMS-ordning: Vikarer på plejehjem skal i højere grad være kendte ansigter

Billund Kommune dropper ideen om sit eget vikarbureau på ældreområdet. En alternativ SMS-ordning blandt fastansatte er billigere, og den sikrer samtidig, at afløserne i højere grad i forvejen kender plejehjemmene i modsætning til eksterne vikarer.

Billund Kommune: Vikarbehovet i ældre- og hjemmeplejen i Billund Kommune skal fremover i højere grad dækkes ind af allerede egne ansatte frem for af et eksternt vikarbureau.

Det har voksenudvalget besluttet.

Vikardækning har haft politisk fokus siden valgkampen, hvor det kom frem, at kommunen havde stigende udgifter til sygefravær på området. På den baggrund bestilte voksenudvalget en undersøgelse af, om man kunne gøre det billigere selv ved at stifte et internt vikarbureau.

Undersøgelsen viser dog, at der er store udgifter til administration, som gør det uattraktivt. Desuden er der bred enighed i de lokale medarbejderudvalg om, at et internt vikarbureau er en ufleksibel løsning.

Tre plejehjem har imidlertid erfaring med en alternativ SMS-ordning, hvor de nuværende ansatte på tværs af plejehjemmene kan byde ind på ekstravagter. Den løsning er billigere, og den opfylder samtidig det politiske ønske om, at afløserne i højere grad allerede kender husene og centrene, hvor de er vikarer i.

Det bliver derfor den løsning, som nu rulles ud i hele kommunen.

- Det var en nem beslutning, for det er den løsning, alle plejehjem gerne vil have, fortæller Robert Terkelsen (V), formand for voksenudvalget.