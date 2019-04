Ny Netto-butik i Grindsted åbner 23. maj: - Tilbudsjægerne kan glæde sig

Grindsted: Netto åbner en helt ny, up-to-date Netto-butik i Grindsted i de tidligere Fakta-lokaler torsdag den 23. maj. Butikken er én af de første helt nye Netto-butikker med helt nyt udseende, der åbner i Jylland. Distriktschef Michael Ryborg forsikrer, at der bliver noget at glæde sig til, når festen begynder klokken 7.30 med jazz-musik og kaffe og chokoladeboller til kunderne. Herefter vil nogle af Nettos chefer åbne ballet, og klokken 8 åbner butikken officielt.

Forventer mange kunder

Men inden det kommer så vidt, skal der ryddes op og flyttes ud i den nuværende Netto-butik.

- Butikken vil holde lukket den 21. og 22. maj, og kunderne vil opleve, at der bliver ryddet op i butikken, og de vil sikkert også opleve, at der er flere rester og sjatter, som der bliver solgt ud af, siger Michael Ryborg, der understreger, at der ikke bliver tale om et stort udsalg:

- Kunderne kan få deres dagligvarer som mælk, smør og kød hver dag lige indtil lukningen. Nedsatte varer drejer sig om varer, som det ikke kan betale sig at flytte rundt på, siger Michael Ryborg.

Også de nye medarbejdere i den nye Netto-butik er på plads, og dertil vil butikken blive tilført erfarne kræfter fra andre butikker i den første tid:

- Vi forventer rigtig mange kunder, og det kræver noget ekstra at holde standarden i de første par uger, og det er vigtigt for os, at vi tager os godt ud, siger Michael Ryborg.