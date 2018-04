Ny Lego-film Ninjago har premiere den 21. april

Billund: Lørdag den 21. april har Lego danmarkspremiere på på den nye 4D film, Lego Ninjago - Master of the 4th Dimension, kl. 12.

- Vi har glædet os enormt meget til at kunne vise den nye Lego Ninjago 4D-film frem i Lego Studios og åbne dørene til Lego Ninjago Days. Ninjago er et populært tema hos både piger og drenge, så vi ser meget frem til at få en fantastisk weekend med filmpremiere og sjove aktiviteter sammen med alle de seje Ninjago fans, siger event manager i Legoland, Pernille Steffensen, i en pressemeddelelse.

Udover filmpremieren byder Lego Ninjago Days på to dage spækket med Ninjago aktiviteter med flere forskellige aktiviteter og shows, der vil vække den indre ninja i både store som små.

- Til eventen kan man bl.a. andet prøve kræfter med ninjatræning udført af rigtige Ninjutzu-instruktører og en træningscamp, hvor man kan træne og teste sine ninjafærdigheder og modtage et diplom på, at man er en ægte ninja. Derudover kan man komme på ninjamission og hjælpe ninjaerne fra Ninjago med at finde deres lærermester, Master Wu, som er blevet taget til fange, siger Pernille Steffensen.