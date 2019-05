125 kom til indvielsen i sidste uge. Beboere, pårørende, folk fra Filskov og andre, som ville se, hvad det er for et eventyrligt sted, der er anlagt inde på friplejehjemmet. Haven vil stort set altid være åben, så andre end beboerne kan få glæde af den.

Filskov: Endnu er der et skær af nyanlagthed over den nye sansehave på Filskov Friplejehjem. Men der skal ikke meget fantasi til at forestille sig, at haven om noget tid bliver et fantastisk sted at sidde, gå tur eller tage en lille gyngetur. Det sidste kan man allerede nu. Man kan også få sprøde lyde ud af vindfløjten, hvis man lader en hånd glide hen over den. Man kan høre vandet klukke i vandskulpturen eller mærke duften af mynte og lavendler i duftkassen.

Vi skal lave mad over bål, sidde herude og spise frokost, og præsten vil holde gudstjeneste her, når vejret er til det. Her er trygge rammer, og så er det nemmere at skabe et udeliv.

Hanne Jensen, til højre, klippede den røde snor, da den nye sansehave på Filskov Friplejehjem forleden blev indviet. Haven er et sted, hvor Bruno H. Poulsen, Aase Sommer, aktivitetsmedarbejder Dorte Thorsted Mouritsen, Ejner Olsen og Holger Mølgaard regner med at få mange fine stunder. Foto: Annette Bruun Jarl

Fugleklat og gode grin

Her er frugtbuske og hostaer i massevis, fuglekasser på træerne inde i den del af haven, som er døbt "Skoven", og på et jordet område er de første tegn på engblomsterne begyndt at titte frem. Klatreplanterne omkring det nye bålsted skal med tiden give siddepladserne læ og dække fra oven.

Bruno H. Poulsen, Aase Sommer, Ejner Olesen, Holger Mølgaard og Hanne Jensen synes, at her allerede nu er fint. Bænken er et godt sted at sidde, og når den så også er dekoreret med en stor fugleklat, er der lige lidt ekstra at grine af.

- Mange af vores beboere kommer fra landet, og når de siger ja til at komme herind og bo, mister de jo den kontakt, de før har haft med naturen. Måske vil stedet her kalde erindringer frem. I hvert fald håber vi, det er et sted, hvor de vil nyde at være, siger aktivitetsmedarbejder Dorte Thorsted Mouritsen.