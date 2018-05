Nu er politiet i Grindsted igen: Torsdag åbner kontoret

Grindsted: Fra i dag har en patrulje fra Sydøstjyllands Politi kontor på rådhuset i Grindsted. Første dag med ekspedition bliver på torsdag den 3. maj mellem klokken 14.00 og 17.00. Patruljen vil udover borgerbetjeningen i åbningstiden om torsdagen køre ud fra rådhuset og løse de opgaver, som vagtcentralen sender den til, ligesom noget af sagsbehandlingen for Grindstedområdet vil ske på kontoret på rådhuset. Det oplyser Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Politidirektør Jørgen Abrahamsen er meget tilfreds med, at det er lykkedes at få skabt rammerne for placeringen af politi i Grindsted: - Det er efter min opfattelse en rigtig god ide, at vi i samarbejde med kommuner kan placere politiets borgervendte lokale ekspeditioner samme sted som kommunernes. Det gør det nemt for borgerne at finde os, og samtidigt kan det gode og nære samarbejde med kommunen flyde frit, siger politidirektøren.