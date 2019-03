Billund: Det norske lavprisselskab Norwegian åbner nu for muligheden for endnu en flyrute mellem Billund og København. Fra den 1. april vil selskabet hver fredag aften klokken 23 flyve fra København til Billund, mens turen mandag morgen klokken 6.55 går i modsatte retning.

- Den nye rute gør det let at tage på weekend i Billund, der byder på mange attraktioner for hele familien, og samtidig henvender vi os til pendlere til København fra store dele af Jylland og Fyn, siger Thomas Ramdahl, der er direktør for Commercial Short Haul i Norwegian til check-in.dk.