Billund: En tyv listede sig mellem tirsdag klokken 19 og onsdag middag ind i et af husene på Pilestien ved Lalandia. Her snuppede tyven et sæt bilnøgler og fjernede fra en norsk indregistreret bil tre sæt Ray-Ban solbriller, to pakker vådservietter samt en kortholder med kørekort, hævekort og valuta.