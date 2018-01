Nogle medarbejdere fik julegaver - andre fik ikke

- Jeg har været ældrechef i et år, og jeg overtog et område, der skulle spare penge, så nej, medarbejderne får ikke så store julegaver, som de har fået førhen, siger hun.

Hver afdeling bestemmer

Det er de enkelte afdelinger i kommunen, der sørger for og selv bestemmer over størrelsen på julegaverne - pengene tages fra egne budgetter.

- Det er skatteydernes penge, jeg bestrider, så jeg synes ikke, jeg kunne forsvare så store julegaver som tidligere, siger Pia Mejborn, der i år valgte at give hver af hendes afdelinger et mindre beløb, som afdelingen selv kunne bestemme over.

- Nogle valgte at lave et arrangement, andre købte biografbilletter til alle, og atter andre fik en lille gave, fortæller Pia Mejborn, der synes, at kommunen dermed har anerkendt medarbejderne for deres store arbejde.

- Man kan altid diskutere anerkendelse. De får også en frugtkurv og en slikkurv ud. Vi drøftede i ledergruppen, hvordan vi kunne være mest anerkendende og syntes, det skulle være op til afdelingen selv - i stedet for at give en gave, der næsten allerede er byttet på forhånd, siger Pia Mejborn.