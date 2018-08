Billund: Ninette Assenholt Andersen, Herning, kan fredag 31. august fejre 25-års jubilæum i Lego Koncernen. Ninette blev i august 1993 ansat som operatør i Montageafdelingen med ansvaret for at hånd-montere Lego elementer.

I 1994 skiftede hun retning, idet hun startede som modelbygger i Model Produktionen. Ninette kan stadig tage æren for at mange gæster i parkerne kan glæde sig over hendes arbejde. I 2006 valgte Ninette en helt ny retning som modelbygger i PMD, hvor hendes daglige ansvarsområde bestod i at bygge nyhedsmodeller for nyhedsprojekterne.

I 2016 blev Ninettes fokusområde ressourceplanlægning med både interne og eksterne medarbejdere, en stilling hun til dato stadig besidder. Ninette er en højt respekteret og vellidt kollega og medarbejder, både på grund af hendes store faglighed og sit gode humør.