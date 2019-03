Nillers får tog på springtur ved Tingvejen: Tilpas din fart, siger politiet

- Når krondyr træder tråden ned, er der ikke mere strøm i, og det er fårene rigtig gode til at opdage. De mærker simpelthen efter. Er der ingen strøm, tager de på tur, fordi de tror, at det nedtrådte hegn er en låge, forklarer han.

Han fik sammen med sine hunde drevet fårene ind fra stikvejen mellem Ribe Landevej og Tingvejen. Han forklarer, at der har været krondyr inde over marken. De har trådt hegnet ned, og det benytter fårene sig straks af.

Kør efter forholdene

Niller og hans to hunde fik alle 30 får drevet ind og havde i den forbindelse en udfordring:

- Hyrdehundene har kun øje for mig og for fårene. De ser ikke bilerne, så der er risiko for, at man kommer til at køre en hund ned, siger han.

Flere bilister ringede tidligt mandag morgen til vagtcentralen, og herfra er der en klar opfordring:

- Man skal tilpasse sin fart, når der er folk, der arbejder på eller ved vejen. Det skal man altid tilpasse sin hastighed efter, siger Lars Grønlund, vagtchef ved Sydøstjyllands Politi.