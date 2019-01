Grindsted: For to år siden blev Kyndelmissemesse med tekster af Niels Green-Hansen og musik af Keld Telén for første gang opført i Grindsted Kirke. Lørdag den 2. februar gentages succesen.

Provst Anna Marie Erbs læser teksterne og tager sig af liturgien, mens det musikalske er lagt i hænderne på Stig Møller og koret Vokalias, der blandt andet synger om lyset, der skinner i mørket. Indimellem er der fællessalmer.

Niels Green-Hansen er selv med på scenen blandt tenorerne, og Keld Telén, der i dag bor i Vejle, kommer også. Går det som sidst, bliver Grindsted Kirke fyldt. Messen begynder klokken 19.

Næste år må Grindsted klare sig uden det lokale kor 2. februar. Vokalias er hyret til at opføre messen i Vejle.