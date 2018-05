Nidhal har købt et hotel i Marrakesh

Livet er fyldt af muligheder

Nidhal Ridha stod i en årrække for at hjælpe syrere og mange andre flygtning til rette i Danmark - blandet andet gennem kursusforløbet Vejen til selvforsørgelse. Da Billund Kommune besluttede sig for selv at stå for den del af integrationen, besluttede Nidhal Ridha sig for kun at fortsætte med enkelte opgaver. Så var der plads til at prøve noget nyt.

- Livet er jo fyldt med muligheder. Det er bare at åbne øjnene. Nu fungerer jeg stadig som kulturkonsulent - bare omvendt. Nu fortæller jeg danskere om den arabiske kultur, siger Nidhal Ridha, der fra sit marokkanske hotel arrangerer både ture til Atlasbjergene, Atlanterhavet og overnatninger hos beduinerne i ørkenen.

Han kom selv til Danmark som flygtning fra Irak, blev gift med sin danske sproglærer og slog sig ned i Esbjerg. Han nyder at være midt i en arabisk kultur igen.

- Marokko er arabisk og helt moderne. Der er ingen begrænsninger i forhold til at bevæge sig frit omkring, siger Nidhal Ridha.