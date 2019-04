Nicolai fra Filskov er årets bedste tagdækker

Filskov: Tagdækker Nicolai Junge Mikkelsen, der er i lære hos Hetag Tagdækning Syd A/S i Hedensted og er udlært september 2019, kan nu kalde sig årets bedste tagdækker.

Han har netop vundet DM i Skills 2019, de årlige Danmarksmesterskaber for erhvervsuddannelser, som i år fandt sted i Næstved.

Til DM i Skills havde han 21 arbejdstimer til at lave to opgaver: Tagdækning af skråtag med vindue og lister og tagdækning af fladt tag.

- Det var ikke så slemt, da de til kåringen råbte fagene op, der begyndte med A, B og C, men da de kom til S, begyndte jeg at blive nervøs. Jeg havde ikke regnet med at vinde, men jeg havde håbet på det, lyder det fra den stolte vinder.

Nicolai Junge Mikkelsen har haft sin skolemæssige del af uddannelsen på Learnmark Tech, og det er ifølge en pressemeddelelse fra skolen fjerde år i træk, at en tagdækker herfra vinder DM i Skills.