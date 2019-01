Nicklas vil styrke det lokale handelsliv: Samler butikker på fælles digital platform

- Man kan kalde det en slags "Justeat for butikker", forklarer Nicklas, og uddyber, at Pleto er en platform, hvor butikker fra hele landet samles og kan sælges deres varer.

Vorbasse: Nicklas Segatz, der er ejer og medstifter af webbureauet Oaksdale, har udvidet sin forretning. Nu laver han ikke bare smarte hjemmesider for virksomheder, der gerne vil have et digitalt liv. Med sit nye koncept "Pleto" vil han samle forretningerne i større som mindre byer og tilbyde både webshops og markedsføring.

En hjælp mod butiksdød

Prisen for at være medlem ligger på 430 kroner om måneden eksklusiv moms, og med platformen håber Nicklas Segatz, at han kommer butikslukningerne i særligt de mindre byer til livs.

- Flere gågader lider af butiksdød, hvilket vi med Pleto håber at kunne modvirke, siger Nicklas. Lige nu er han rundt i flere byer fra Bramming og Vejen til Billund, Vejle og Lunderskov for at få udbredt sin platform.

- Vi håber at kunne få flere handelsstandsforeninger med på idéen for at samle de lokale butikker. Hvis der er flere med, kan vi også tilbyde særlige rabatter.

Man behøver ikke være en selvstændig butik for at være med på platformen. Er butikken med i en kæde, kan den købe sig til blive vist på siden uden at få en hjemmeside med oveni.