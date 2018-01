Ni rotter på en weekend: Tove har døjet med rotter i syv måneder

Tove Lind Sørensen i sin stue. Her er koldt, for bekæmpelsen af rotter har betydet, at den del rookwool er fjernet fra hulmurene, fordi de byggede rede i det. Rookwoolen er ikke blevet indsat igen. Foto: Martin Ravn

60-årige Tove Lind Sørensen har i syv måneder bøvlet med rotter i sin lejlighed. På et tidspunkt blev der fanget ni på en weekend i to lejligheder. Tove har brug for mere hjælp til bekæmpelsen, men har fået at vide, at der ikke er flere rotter, selvom der lige er gået én i fælden i hendes køkkenskab.

Grindsted: Det har stået på i syv måneder. Så længe har 60-årige Tove Lind Sørensen bøvlet med rotter i sin lejlighed på Borgergade 17. Faktisk er der lige gået én i fælden, da JV ankommer. Det er en unge, fælden under køkkenvasken har hapset. Den er ikke så stor som nogle af de andre, hvis kroppe er lige så lange som en ølflaske, og så kommer halen bagefter. Tove Lind Sørensen er ved at have god forstand på rotter, og hun skutter sig, gentager igen og igen, at det er ulækkert. Rotterne huserer i skabet under køkkenvasken. Om aftenen sætter hun en stol for døren, for de store kan sagtens åbne døren, og hun vil gøre alt for, at de ikke kommer andre steder i lejligheden. Det er også om aftenen, hun hører dem inde bag stuevæggen, hvor de huserer i hulmuren.

Tove Lind Sørensen Tove er på kontanthjælp og har været frivillig i Café Jydepotten efter en sygemelding.I sine yngre dage arbejdede hun på boreplatform i Nordsøen.



Hun er 60 år og født og opvokset i en naboejendom til ejendommen, hun bor i i dag.

Gammelt og faldefærdigt Tove Lind Sørensen har boet i lejligheden i 12-13 år - og egentlig har været glad for den, men den er efterhånden så faldefærdig og medtaget, at hun overvejer at flytte. - Jeg regner med at melde mig ind i boligforeningen, siger hun. Hvis rotterne kunne forsvinde, ville hun måske blive, selvom det heller ikke er holdbart. Der er vandskader flere steder i lejligheden, og da naboejendommen blev væltet, var der politiafspærringer om facaden, fordi man frygtede, at det ville brase sammen. Der har været en vicevært i ejendommen, der tæller fem lejligheder, men han er for kort tid siden gået konkurs, så nu er der ikke længere så meget hjælp at få. Udlejer bor nemlig på Sjælland, og Tove har svært ved at få hjælp herigennem. Også på ejendommens loft er der rotter. Her har beboerne tidligere kunnet opbevare gamle ting, men det er nu flyttet væk - og derfor står der også rigtig mange kasser og ting i Toves lejlighed. - Jeg er selv begyndt at rydde op og har allerede smidt meget ud. Jeg skal af med flere møbler, siger hun.