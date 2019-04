Neuropædagogik og demens: Ansatte fra demensplejen i Billund var på brugbart kursus

Billund: På seks forskellige dage mellem 28. februar og 4. april har en gruppe ansatte i demensplejen i Billund Kommune været på kursus i neuropædagogik og demens, og det var et nyttigt et af slagsen.

Det skriver Billund Plejecenter i en pressemeddelelse.

Kurset tog nemlig udgangspunkt i den enkelte kursists erfaringer fra hverdagen i demensplejen, hvilket ifølge pressemeddelelsen har gjort det lettere at bruge kursets redskaber efterfølgende.

- Det har været utrolig spændende at få bygget oven på den viden, jeg i forvejen havde. At blive endnu skarpere, at undres, at observerere og handle på disse observationer, siger socialpædagog Ilse Due fra Billund Plejecenter.

Hun fortæller, at deltagerne har brugt de hjemmeopgaver, de har fået på kurset, i deres daglige omgang med borgerne på daghjemmet i Billund.

Underviseren på kurset, der på alle seks dage har været af en halv dags varighed, har været Christina Olesen fra Social- og Sundhedsskolen i Esbjerg.