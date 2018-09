Billund: Fredag 28. september mellem kl. 8 og 9 inviterer Billund Erhvervsfremme til netværkscafé hos AVdesign på Montanavej 10 i Billund.

Der vil være fokus på video og visuel kommunikation, når AVdesign byder velkommen i et nyt film- og tv studie på Montanavej.

AVdesign startede med primært at lave reklamer til radio og TV, men tiderne har ændret sig, og AVdesign har udviklet sig til at i langt højere grad at lave visuel kommunikation for virksomheder til både internt og eksternt brug. Hovedparten af opgaverne er profilvideoer, produktpræsentationer, podcasts, live streaming af møder og produktlanceringer.