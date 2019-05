Nettos nye butik i Grindsted blev indviet

- Vi er her i dag fordi vi er interesseret i, hvad der sker i vores by. Det er ikke der, vi handler mest, men vi gør det en gang i mellem. Så er vi også spændte på at se det nye koncept, sagde Erik Andersen.

Borgmesteren klippede

Det var borgmester Ib Kristensen (V), der klippede det røde bånd over, og han afslørede i sin korte tale, at Nettos ønske om en flytning faktisk er et ønske, der ligger flere år tilbage.

- Men det er ingen hemmelighed, at jeg tænkte, åh nej, ikke endnu en butikslukning i bymidten, da jeg hørte at Netto ville flytte. Men her lukker Netto et hul efter Fakta. Det er Nettos tredje flytning i Grindsted, men kunderne har hele tiden kunnet finde jer, og I har ligget i Vestergade 22 i 17 år. Det er mange år for sådan en type butik. Jeg glæder mig til at komme ind og se den nye butik, sagde Ib Kristensen.

Den nye Netto-butik er næsten dobbelt så stor som den gamle butik i Vestergade 22.