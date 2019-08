Netto-tyv opdaget ved en tilfældighed

Grindsted: En 25-årig mand blev tirsdag anholdt og sigtet for natten til tirsdag at have begået indbrud hos Netto i Grindsted - og så var det endda helt tilfældigt, at han blev snuppet.

Indbruddet hos Netto fandt sted klokken 1.15 natten til tirsdag, hvor der blev stjålet diverse pantflasker samt noget shampoo og noget kosmetik. Senere tirsdag var en patrulje fra Sydøstjyllands Politi i anden anledning på besøg hos den 25-årige, og her bemærkede betjentene, at de effekter, der var stjålet fra Netto, var til stede i mandens lejlighed.

Den 25-årige blev derfor koblet til indbruddet hos Netto, og da han desuden var i besiddelse af 10 gram amfetamin, fik han flere sigtelser ud af politiets besøg.