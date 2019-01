Netto flytter til en anden lokation i Grindsted

Netto har i en pressemeddelelse offentliggjort, at butikken i Grindsted vil flytte til en anden lokation i Grindsted over foråret eller sommeren. Butikken vil få et nyt, moderne koncept.

Grindsted: Netto i Grindsted vil over foråret eller sommeren flytte til en anden adresse i Grindsted. Det fremgår af en pressemeddelelse. Hvorhen og præcist hvornår, ønsker butikskæden ikke at oplyse, men sikkert og vist er det, at butikken bliver markant anderledes end den Netto-butik, man kender i dag.

Her åbner de første, nye Netto-butikker i 2019Samtlige Netto-butikker vil inden for de næste fem år blive renoveret og forvandlet til det nye koncept.

Mere plads til sundhed

Nettos kerne vil dog stadig være gode varer til gode priser ifølge pressemeddelelsen.

- Det nye er, at vi kombinerer de lave priser med en lækkerhed, som hidtil ikke har været forbundet med discountbutikker, fortæller Brian Seemann Broe, der er landedirektør for Netto Danmark.

Han lover, at det bliver nemmere at finde rundt i butikkerne. Der vil fortsat være spotvarer, men de vil få lidt mindre plads, og det har givet mere plads til frugt- og grønt-afdelingen, ligesom convenience-varer vil få sin egen sektion, da sundhed og let tilgængelighed er to vigtige områder for forbrugerne.

- Oplevelsen skal være "Wow, er det her en discountbutik?" uden at vi ændrer på vores grundlæggende idé. Vi skaber fremtidens discountbutik med afsæt i en mere rolig butik, der er kendetegnet ved et stærkt sortiment af kvalitetsvarer til discountpriser og stor friskhed. Vi har lyttet til vores kunder og indretter nu i endnu højere grad butikkerne efter deres efterspørgsel, uddyber Brian Seemann Broe.