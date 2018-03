Nekrolog: Dr. Viggo Søgaard - mønsterbryder, missionær og fokuseret på modtageren

Formand for Missionsforbundets Thailandudvalg Peter Götz skriver nekrolog over Dr. Viggo Søgaard, Grindsted:

En af de store missionsprofiler i Det Danske Missionsforbund, dr. Viggo Søgaard, der i en menneskealder har rejst verden tynd, har afsluttet sin livslange missionstjeneste og begivet sig ud på sin sidste rejse.

Viggo Søgaard blev født i 1939 i Brovst som nummer otte ud af en søskendeflok på 12. Efter endt realeksamen valgte Viggo Søgaard at uddanne sig som radiotelegrafist i Den Danske Marine. Det var i denne periode, at han besluttede sig for at forfølge det, han altid siden har betragtet som et kald fra missionens herre: Hvem skal jeg sende, hvem vil gå bud?

Fra 1960 til 1963 læste Viggo dels på Glasgow Bible Training Institut, dels på London University. I 1961 stødte hans forlovede, Ketty Boelskifte til og gennemførte en toårig bibel- og missionsskole i Glasgow. I 1963 blev parret ordineret ved Det Danske Missionsforbunds årskonference. De blev umiddelbart efter gift og i oktober gik turen til Thailand, hvor sprogstudierne begyndte.

Visionen om at sprede evangeliet via radio og medier tog samtidig form, og de første elementer til det, der i dag er et stort mediecenter i Chiang Mai, Fredens Stemme, gjorde sin spæde start som et mobilt studie i et folkevognsrugbrød. Efter 13 år i Thailand, med en studiepause midtvejs i USA på 1½ år, kom ægteparret Søgaard hjem til Danmark i slutningen af 1976. Med sig havde de Annette på 12 år og Kim på otte år. I en kort periode blev det til en ansættelse på Baptistkirkens skoler i Tølløse (Højskole og Teologisk Seminar) samtidig med, at Viggo Søgaard med stor succes etablerede et træningsforløb for ansvarlige ledere i Det Danske Missionsforbund, MBL - Missionsforbundets Bibel- og Ledertræning.

Det skulle dog vise sig, at de kontakter, som Viggo Søgaard havde skabt sig ude i den store verden, åbnede en række døre, som han måtte gå ind ad. Det nybrud i missionstænkning, som Lausannebevægelsen skabte fra 1974, blev en vigtig platform for Viggo Søgaard. Han hentede selv stor inspiration fra dette netværk og blev meget naturligt initiativtageren til stiftelsen af Den Danske Lausannegruppe. Det var da også i dette regi på konferencen i 1980 i Pattaya, at Søgaard for alvor slog igennem med sine kommunikationsteorier.

Fra konferencen i Pattaya gik det slag i slag med studier på Fuller Graduate School of Intercultural Studies med efterfølgende ansættelse i 1986 samme sted som professor, nu som doktor i interkulturel kommunikation.

I Asien holdt Søgaard fra 1979 til 2008 ganske mange vigtige kommunikationskurser for en lang række asiatiske kirke- og organisations-ledere. Fra 1982 til 1986 var Viggo Søgaard seniorkonsulent i World Vision og derefter i næsten 20 år, fra 1986 til 2005, var han ansat som mediekonsulent hos De Forende Bibelselskaber.

I alle år fra sin afslutning som direktør for Mediecenteret, Fredens Stemme i Chiang Mai, i slutningen af 1976 og frem til 2009, var Viggo Søgaard konsulent for Det Danske Missionsforbunds arbejde i Thailand.

Det er igennem de mange år blevet til en række bøger fra Viggo Søgaards hånd, der handler om medier, research og kommunikation. I 2009 skrev Viggo Søgaard sin livshistorie under overskriften 'Knudepunkter'.

Viggo Søgaard efterlader sig hustruen Ketty, to voksne børn og tre børnebørn. Bisættelse fra Vestermarkskirken, Grindsted, fredag den 23. marts kl. 16.00