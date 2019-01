Nej til højhus i Vestergade: - Vi risikerer, at velbjærgede borgere flytter fra byen

Per Terkelsen må højst bygge i tre etager i Vestergade. Det synes han er ærgerligt for byen. Efterspørgselen efter eksklusivt byggeri i højden er stor, siger han.

Grindsted: Per Terkelsen får ikke umiddelbart lov til at bygge et højhus i Vestergade. Max tre etager eller to etager og en tagterrasse, lyder afgørelsen fra politikerne i teknik- og miljøudvalget, der vil have, at det nye byggeri skal tage hensyn til nabohusene. Det synes han er ærgerligt:

Jeg synes, afslaget er trist for Grindsted, for byen mangler sådan et byggeri. Det er det, folk efterspørger. Ellers ville vi jo ikke bygge det. Og der er en lokalplan, som giver lov til at bygge op til seks etager.

Et løft til nabolaget

Mens naboerne har samlet underskrifter mod højhuset, og planafdelingen mener, man skal holde igen med kritikløst at bygge i højden, anser Per Terkelsen byggeprojektet for at være et løft til byen.

- Jeg kan godt se, at vi ikke skal bygge helt ud af skala, men skal vi have et højt byggeri, så skal vi have det i midtbyen, og Vestergade 23 er midtbyen. Jeg mener, det er et flot og visionært projekt, som vil løfte hele området. Det her byggeri vil også højne standarden for de huse, som ligger der i forvejen, siger han.

Han mener også, det vil være med til at fastholde nogle borgere:

- Dem, der vil bo der, er borgere, der er ved muffen. De vil have sådan en bolig, og får de den ikke i Grindsted, risikerer vi, at de flytter til Kolding, Vejle eller sågar Århus. Ved at bygge flot og stort kan vi være med til at holde nogle gode skatteydere i kommunen, mener Per Terkelsen.