Nedlagt losseplads ved Billund undersøges for giftigt affald efter Grindsted-forureningen

Region Syddanmark har i det seneste år modtaget to tip om mulige forureningssteder efter Grindstedværket. Et sted bliver nu undersøgt til bunds.

Grindsted: Region Syddanmark kommer snart til at undersøge et nyt potentielt forureningssted fra det gamle Grindstedværket. Der er tale om en gammel, nedlagt losseplads på Elkjærhøjevej tæt ved Billund. Der går mange rygter i Grindsted om, at der er dumpet giftigt spildevand og affald fra det tidligere Grindstedværket andre steder end de i dag velkendte steder. Derfor har regionen bedt folk om at henvende sig, hvis man har tip til ukendte steder, og over det seneste års tid har Region Syddanmark og Billund Kommune modtaget to konkrete henvendelser. I begge tilfælde har borgerne selv været vidne til begivenheder, som kunne virke mistænkelige, og som regionen derfor har undersøgt nærmere. Et af stederne skal nu undersøges til bunds over de kommende måneder, skriver Region Syddanmark i en pressemeddelelse.

Gammel losseplads undersøges Stedet er som nævnt den gamle, nedlagte losseplads på Elkjærhøjevej ved Billund. Regionen har fået et tip om, at der her har været mulig dumpning af kemikalieholdigt affald og spildevand på lossepladsen, og flere kilder har bekræftet, at deponeringen er foregået. Derfor er regionen nu ved at forberede et udbud af en undersøgelse, så det kan fastslås, om stedet er blevet forurenet, og om det udgør nogen fare for mennesker, natur eller grundvand. Det forventes, at resultatet af undersøgelsen ligger klar senest 1. december 2019.

Utoft Mose Det andet tip gik på Utoft Mose, som ligger øst for Grindsted. Her har regionen fået et tip om mulig dumpning af spildevand, hvor et øjenvidne gentagende gange så, at der i 1970'erne foregik udledning fra tankvogne. Regionen vurderer dog, at hvis der har været hældt kemikalieholdigt spildevand ud i området, er det sandsynligvis løbet direkte ud i Grindsted Å. Det vurdering kommer på baggrund af, at terrænet i mosen falder fra nord mod syd i retning af åen, og at tidligere undersøgelser viser, at der ikke kan måles væsentligt indhold af forurenende stoffer i åen mellem Utoft Mose og Grindsted by. Derfor undersøges mosen ikke igen.