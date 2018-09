Naturrum Sdr. Omme fejret med kranse og pølser fire gange i træk

Fire rejsegilder måtte der til for at fejre Naturrum Sdr. Omme. Børnehaven på den anden side af Skovvej var fredagens første gæster.

Sdr. Omme: Hele fire rejsegilder må der til, når noget så særligt som Naturum Sdr. Omme skal holde rejsegilde.

Torsdag var det håndværkerne, der blev takket for godt arbejde. Fredag formiddag kom 58 børn fra børnehaven på den anden side af Skovvej for at blive trakteret med pølser, brikjuice og flødeboller. Over middag var det skolens tur, og sidst på eftermiddagen var hele byen inviteret.

Det er da også et helt særligt hus, Sdr. Omme her er ved at få bygget. Det skal bruges af alle i hele byen, kommunen og helst hele verden. Til udflugter i børnehaven, møder med skolen, naturfag, rystesammenture og selvfølgelig spejderaktiviteter.

- Vi skal gå på taget, klatre på væggene, kigge på biller i skovbunden, fugle i træerne og edderkopper i græsset. Vi skal også bage snobrød over bål, sejle i kano på åen og sove i shelter. Der er masser af muligheder, og kun fantasien sætter grænser, lyder det fra formand Jesper Gammelgaard.

Hans forventninger til det nye sted, som han håber kan indvies i april/maj, er tårnhøje.