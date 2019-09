Billund: Naturen indtager byen, når den femte temadag om FN's verdensmål løber af stablen i Billund fredag 6. september kl. 14-18, lyder det i en pressemeddelelse fra Billund Kommune. Denne gang er temaet "Natur og grøn omlægning".

Jesper Theilgaard vil holde et spændende oplæg om klimaforandringer med udgangspunkt i Verdensmål 13 "Klimaindsats". Der vil blive sat fokus på, hvordan vi kan nedbringe vores CO2 udslip blandt andet ved at beskytte naturen omkring os. På Byens Plads i Billund vil du kunne møde både lokale og nationale aktører indenfor naturområdet.

Man kan også komme med på en tur ned til Billund Bæk med naturvejleder Finn Lillethorup fra Økolariet i Vejle og bliv klogere på naturen i byen. Turene starter kl. 15, 16 og 17. Billund Kommunes Naturteam vil desuden gøre dig klogere på, hvad kommunen gør, og hvad du selv kan gøre, for at skabe mere natur i byen.

Hos Friluftsrådet Trekantområdet kan man teste din viden om, hvor lang tid naturen er om at nedbryde affald.

Mød en buejæger fra natur-projektet BlivNaturligvis og se hans buegrej, jagtbilleder, jagttøj og -udstyr, små trofæer og skumgummidyr til buetræning. Hør ham fortælle om de fantastiske naturoplevelser han får, når han går på bjørnejagt med bue og pil.

De fleste forbinder nok orienteringsløb med naturen, men denne dag rykker orienteringsklubben OK GORM ind i Billund og giver besøgende mulighed for at prøve en by-orienteringsbane på 1,5 km med elektronisk tidtagning og resultater på skærm.