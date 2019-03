Nature Elsi er videre til DM i iværksætteri

Endnu engang er en gruppe fra Erhvervsgymnasiet Grindsted repræsenteret ved Danmarksmesterskaberne i entreprenørskab for ungdomsuddannelser.

Grindsted: På Erhvervsgymnasiet Grindsted arbejder eleverne med innovation på den særlige "innovationslinje", hvor de selv skal få iværksat en idé.

To grupper fra skolen har netop deltaget i regionsmesterskaberne i entreprenørskab. 50 grupper deltog i alt, og 11 er gået videre til Danmarksmesterskaberne den 29. april i København. Blandt dem er den ene af grupperne fra Grindsted, Nature Elsi, der har udviklet et håndklæde lavet af hamp og bambus.

Bag Nature Elsie står fire unge kvinder, der netop er ved at lægge sidste hånd på deres produkt.

- Vi skal forbedre vores pitch og forretningsplan, så det er helt skarpt, siger Line Skovsgaard.

Håndklædet er blevet produceret som en del af undervisningen på innovationslinjen, men selvom det er et skoleprojekt, griber det om sig.

- Vi har brugt meget tid uden for skolen, og vi har nogle gange prioriteret det frem for undervisningen, siger Line med et smil.

- Men så er det godt at blive belønnet for vores hårde arbejde ved at komme til DM, tilføjer Ida.