Naturbrand kan bringe hedens dyr i fare

- Krybdyr og firben kan ikke komme væk, og så er der hugorme og stålorme. Der er også en sjælden mariehøneedderkop, som lever i et rør nede i jorden, og hvis det bliver for varmt er den også væk. Rådyr kan også have lam på heden, og sådan nogle lam trykker sig. De løber ikke væk, selv om moren kalder. Der er også ynglefugle, som har æg på jorden, siger hun til Ritzau.

Heden brændes kontrolleret med jævne mellemrum for at forynge plantevæksten. Men det sker kun mellem 1. september og 1. april af hensyn til tørken om sommeren og dyrelivet. Flere dyr kan derfor være døde eller i fare ved branden, fortæller Inken Breum Larsen.

- Heden er vant til at blive plejet med afbrænding, men for de dyr, der yngler på heden og ikke kan flygte, er det ikke godt, siger skovrideren, der har bistået beredskabet med viden om området.

Heden skal nok komme sig

Brandfolk har siden fredag kæmpet med flammerne. Natten til lørdag kom branden under kontrol, men søndag var omkring 50 brandfolk stadig sat ind, fordi gløder og vind stadig får ilden til at blusse op.

Seneste melding fra politiet lyder, at slukningsarbejdet forventes at tage flere dage. I mellemtiden anmoder politiet på det kraftigste folk om at holde sig væk og ikke opsøge området, hverken i bil, på cykel eller til fods, for at se, hvad der sker.

Trods branden vil heden til efteråret atter ligne sig selv igen, fortæller Inken Breum Larsen:

- Tyttebær og lyngplanter kommer sig godt efter en brand. For selve naturen og planterne sker der ikke noget. Jeg var ude og skrabe i jorden, men branden har ikke skadet så dybt. Så det ser voldsomt ud, men til efteråret kan der sagtens være grønt og lilla igen, siger hun til Ritzau.

Hvad der har startet branden, er endnu ikke fastslået, men det tørre og solrige majvejr øger risikoen naturbrande. Derfor har brandvæsenet i kølvandet på hedebranden udstedt et afbrændingsforbud, der gælder for blandt andet Vejle, Fredericia og Billund Kommune.