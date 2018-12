Natur og landbrug tager skade: Jægere går på jagt efter kronvildt

Vorbasse: Søndag den 16. december afholdes der koordineret storjagt på kronvildt i området Hovborg-Vorbasse. Årsagen er, at der er for mange kronhjorte, hvilket går ud over både landbruget og den omkringliggende natur.

Problemet med kronhjorte rammer få landmænd, men det er til gengæld et stort problem for de ramte

- Problemet med kronhjorte rammer få landmænd, men det er til gengæld et stort problem for de ramte, siger Rasmus Filsø Løpner, der er natur- og vildtrådgiver hos rådgivningsvirksomheden Sagro.

Landmændene er ligeledes generet af kronvildtet, fordi de store dyr graver årets afgrøder op. Den seneste undersøgelse viser, at der i 2016 var et tab af afgrøder svarende til 1000 kroner pr. hektar.

Fordel for dyr og jæger

Den koordinerede jagt betyder, at flere plantager er gået sammen om at lave en fælles jagt, hvilket er en fordel for både jæger som dyr. I stedet for at jagten foregår på de enkelte plantager på forskellige dage, vil det nu være samlet. Det betyder flere dyr for jægerne, men også kronhjorte får noget ud af det.

- Der vil med en koordineret jagt være længere perioder med fred, hvilket vil give hjortene mere ro, forklarer Mogens Lunde.