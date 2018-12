Fra januar bliver det muligt at dyrke karate i Billund. Billund IF starter et karatehold op med sortbælteren Narcis Ionut Pop som instruktør.

Billund: I bedste Jackie Chang stil bliver det muligt at dyrke karate i Billund. I en prøveperiode på fire måneder opretter Billund Idrætsforening et karatehold for alle interesserede. Holdet starter op tirsdag den 3. januar, og instruktøren er den 24 årige Narcis Ionut Pop fra Rumænien. I 10 år har han dyrket den japanske karateform "Kyokushin", og siden han var 18 år gammel, har han været træner. Det var Narcis selv, der henvendte sig til idrætsforeningen med ønsket om at oprette et karatehold, hvilket han har flere grunde til. - Gennem sporten vil jeg gerne integrere i samfundet, men også udbrede karate til flere mennesker, forklarer Narcis, der har boet i Danmark siden oktober, og til dagligt arbejder ved Dao.

Kyokushin Karate Japansk fuldkontakt kampsport.Starter op i Billund Idrætscenter 3. januar og fire måneder frem.



Er for voksne og børn fra 7 år og opefter.



Der er ikke krav til færdigheder for at kunne begynde.

Foto: Martin Ravn Kyokushin-karate træner smidighed hele kroppen. Foto: Martin Ravn

Fuldkontakt Kyokushin-karate har særlig fokus på selvdisciplin, sin egen forbedring og hård træning. Derudover er det fuldkontaktkarate. Det betyder, at i kamp er det hele kroppen, der bruges, og med et par undtagelser må modstanderen rammes over det hele. Selvom det lyder en anelse farligt at sende sine børn til den slags kampsport, er der ifølge Narcis ikke nogen grund til bekymring. Der er ingen, der skal slå på hinanden til træningen. - Man skal først lære øvelserne, og derfra skal man være interesseret i at kæmpe mod andre. Alle børn har desuden fuld beskyttelse på, når de er i kamp. Selv har Narcis kæmpet en del og har både vundet flere rumænske mesterskaber samt europamesterskabet.

Foto: Martin Ravn Øvelse gør mester. Foto: Martin Ravn

Japansk undervisning Da Narcis Ionut Pop kun har været i Danmark i to måneder, vil han undervise på engelsk, men det skal ikke skræmme potentielle deltagere væk. - Meget af undervisningen foregår ved, at jeg siger en øvelse på japansk, viser den, og så skal holddeltagerne gøre det efter, siger Narcis. På grund af sprogbarrieren er det besluttet, at børn kan have deres forældre med på sidelinjen, hvis de ikke er helt trygge ved at blive undervist på engelsk og japansk. Indtil videre er karateholdet på fire måneders prøve under Billund IF. Herefter skal det evalueres, men Esben Timmermann-Hansen, der er næstformand i Billund IF, ser positivt på det nye initiativ. - Vi har allerede fem tilmeldte, så jeg er sikker på, vi får stablet et hold på benene. I idrætsforeningen er vi dog tålmodige, når vi starter noget nyt op, siger Esben Timmermann-Hansen. Træningen kommer til at foregå om tirsdagen i tidsrummet klokken 16.15 til 17.30, og alle interesserede er i følge Esben velkomne til at møde op og prøve det. Der kan læses mere om det nye karatehold på Billund IFs hjemmeside.