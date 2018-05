Næstdyreste bolig i 10 år: Home har solgt bolig i Grindsted til 5,75 millioner kroner

Med en pris på 5,75 millioner kroner er Engsøparken 17 det næstdyreste hus, der er blevet solgt i Grindsted i over 10 år. Hushandlen har gjort de seneste 30 dage til en rekordmåned hos Home.

Handlen er samtidig den dyreste i de ti år mellem private handlere. Øverst på listen ligger nemlig Morsbølvej 76 på den anden siden af Engsøen, som sidste år blev solgt for 6 millioner kroner til Billund Kommune.

Prisen betyder, at der er tale om den næstdyreste hushandel i Grindsted i de seneste i hvert fald ti år ifølge tal fra Boligsiden.dk.

Så meget har Home Grindsted-Billund for nylig solgt ejendommen Engsøparken 17 i Grindsted for.

Top 3 over de dyreste solgte huse i grindsted i de seneste ti år:1. Morsbølvej 76. Pris: 6 millioner kroner i 2017. 2: Engsøparken 17. Pris: 5,75 millioner kroner i 2018. 3: Ågeslundvej 6. Pris: 5 millioner kroner i 2010. Kilde: Boligsiden.dk

Huset solgt på bare 12 dage

Det var ikke lang tid, at boligen fik lov at være til salg. Kun 12 dage mellem 9. og 21. april var boligen i markedet, inden en køber slog til, og der har i mellemtiden været stor interesse for den, lyder det fra Tina Brødsgaard Mathiesen, indehaver af Home Grindsted-Billund.

- Der har været meget interesse for den, så der har bare været købere i markedet for den, siger Tina Brødsgaard Mathiesen.

- Det er ikke hver uge, vi sælger sådan en. Men sidste år solgte vi også en del huse i prisklassen 3-4 millioner, så det viser, at det også rykker i den dyre ende af markedet. Der er også god aktivitet på de dyre ejendomme, tilføjer hun med henvisning til, at gennemsnitsprisen på et hus i Grindsted ligger og svinger mellem 1,2 og 1,3 millioner kroner.