Naboer til diskotek vil have nattero: Nu lukker Basement døren

En klagesag og et påbud fra Bevillingsnævnet får nu Basement til at lukke døren, når der er åbent på diskoteket.

Klagerne skriver, at der er et "forbandet svineri - med urin, bræk, knuste flasker og glas, dåser, cigaretskod og spildt alkohol. Langt det meste af dette efterlades ikke ved selve Basement, men på de tilstødende arealer, det være sig fortove, veje og gader og herunder også på det nye legeområde. Udover de anførte fremmedelementer forurenes luften også i den grad af larm, skrig og skrål, hvortil kommer musikken fra Basements åbne døre og den insisterende bas, som sender rystelser i hele huset", lyder det i klagen.

Grindsted: Naboer til diskotek Basement i Vesterbrogade er så trætte af samlivet med festende unge, at de har klaget til Billund Kommune. Det fremgår af en aktindsigt, avisen har søgt i sagen, der har været oppe i Bevillingsnævnet. Naboerne klager over larm og svineri uden for diskoteket og over at finde "fortov, forretningsfacader og udstillingsvinduer, indsmurt i en meget uvelkommen cocktail af diverse kropsvæsker, affald og pizza".

Luk døren

Bevillingsnævnet har derefter blandt andet indskærpet overfor Basement, at døre og vinduer holdes lukket, at der påføres dæmper på musikanlæg, samt at indehaverne sørger for at rydde op. Det gør diskoteket allerede, fremgår det af svaret til klagen:

"Inden vi tager hjem, rydder vi legepladsen og arealerne foran diskoteket helt. Vi fjerner alt glas, flasker, pizzabakker, plastisk og bræk, der ligger omkring vores arealer," skriver indehaverne og uddyber over for avisen, at de ikke mener, at de kan tage ansvar for uorden i hele midtbyen.

Det skal de heller ikke, siger Park & Vejformand Christian Iversen.

- De skal rydde op foran deres egen ejendom, men har ikke ansvaret for, hvad de foregår andre steder i byen, siger han.

Flyder det fortsat med pizzabakker og andet om morgen, er det oprydningsholdet fra Park & Vej, der tager sig af det. De rykker ud både fredag, lørdag og søndag klokken 7.

Dennis Haahr, indehaver af Basement, vil fremover også gøre sit til, at naboerne ikke bliver generet af høj musik.

- Vi vil gerne problemerne til livs. Vi retter ind og lukker døren, siger han.