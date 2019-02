Naboer takker nej til biogas: Vi har forurening nok i Grindsted

Naboer i vestbyen tror ikke på, at de slipper for lugt fra planlagt stort biogasanlæg vest for Grindsted. De kalder til kamp mod planerne.

Grindsted: "Nej tak", siger de høfligt.

Selvom de går ind for "grøn energi", synes Birthe og Arly Dalgaard Hansen ikke om de planer, firmaet Combigas har om at bygge et stort biogasanlæg tre kilometer vest for Grindsted. De tror ikke rigtig på, at Grindsted kan have sådan et anlæg, uden at det kommer til at lugte indover vestbyen og måske over hele byen.

Deres venner, Anders og Ingelise Mikkelsen, som også bor i vestbyen, er heller ikke begejstrede.

Så mens Billund Kommune har sat planarbejdet forud for et byggeri i gang, er naboerne på trapperne med protester. For det første er der Facebooksiden "Nej tak til biogasanlæg med lugtgener i Grindsted". Den har på få dage fået cirka 50 medlemmer.

Nu vil de to vennepar også have gang i en underskriftindsamling.