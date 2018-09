Nabo til hedebranden: Kommune vægter insekters velfærd højere end borgernes tryghed

Jeg fik at vide, at de brændte træer skulle blive stående - også dem, der står på vores ejendom - da de er gode for insekterne. Men hvad med borgernes tryghedsfølelse? Den bliver der slet ikke skelet til.

Må ikke etablere brandbælte

I de ti år, hun og familien har ejet skovejendommen, har hun aldrig bekymret sig om, hvad der ville ske, hvis heden brændte ukontrolleret. Det gør hun i høj grad nu. Derfor var hun meget glad for idéen, da forsikringsselskabet foreslog, at de på det brændte område skulle plante et brandhæmmende bælte af løvtræer og der uden for anlægge et jordbearbejdet brandbælte. Men da heden er omfattet af paragraf 3 inden for naturbeskyttelse, kræver det dispensation fra kommunen at lave sådan et brandbælte.

- Jeg ringede i min naivitet til Billund Kommune for at tale med dem om, hvordan vi skulle bære os ad, og om kommunen ville være med til at etablere et brandbælte rundt langs hele heden for på den måde at forhindre, at eventuelt kommende brande skal brede sig i det omfang, som det var tilfældet ved denne brand. Men det kunne overhovedet ikke komme på tale, da heden er beskyttet som værdifuld natur, fortæller hun.