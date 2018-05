Nabo-familie gjorde klar til evakuering - se video af den voldsomme brand

Randbøl Hede: Rico Laustsen var på sit job på Lego, da han ved middagstid opdagede en voldsom røgfane over hele området. - Det så meget voldsomt ud, og jeg kunne se på retningen, at det måtte være ude på heden. Vi bor lige overfor, så jeg besluttede at skynde mig hjem, fortæller Rico Laustsen til Vejle Amts Folkeblad. Og det var ganske rigtigt galt, kunne han konstatere, da han nåede hjem til husmandsstedet på Bøgvadvej 120. Rico Laustsen er ikke nervøst anlagt, så han gik i gang med at optage video af flammehavet overfor. - Min kone og vores børn var inde i Billund, så de var ikke i fare, men da indsatslederen gav besked om, at man overvejede at evakuere beredskabets køretøjer lidt længere nede af vejen, så ringede jeg til hende, og hun kom hurtigt hjem. Vi skyndte os at pakke de vigtigste ting i bilen, men heldigvis vendte vinden pludselig og så kunne vi slappe af, siger Rico Laustsen.

Se Rico Laustsens optagelse af branden her: