Når afmagten bliver total: Syriske kvinder demonstrerede foran rådhuset

20 syrere, hovedsageligt kvinder, samlede sig foran rådhuset for fred og genforening: Alia frygter lige nu for sin families og sine børns sikkerhed i byen Afrin, der er under bombardement.

- Det er rigtig slemt nu. Jeg frygter for min datters sikkerhed, hvis der kommer soldater ind. Vi vil bare sikre, at vores børn er i sikkerhed, lyder det fra Alia med hjælp fra en tolk fra sprogcentret.

Afrin, som er en kurdisk by i Syrien, hvor der indtil nu har været roligt, er omringet og under bombardement af Tyrkiet. 39-årige Alia Nuri Ali, mor til en søn på otte og en datter på 18, der er i den krigsramte by, kan ikke finde så mange ord. Udtrykket i hendes øjne - og billedet af hendes søn på otte år i plastlommen taler for sig selv. Hun har ikke set ham i tre år og to måneder, og hun har ikke talt med sine børn i flere dage nu, hvor net- og telefonforbindelsen ikke virker.

Grindsted: Mandag over middag - efter sprogskolens lektioner - samlede en flok kvinder flankeret af nogle mænd sig ved rådhuset i Grindsted. Kvinderne kom - midt i den danske hverdag - med flag og plastlommer med teksten Stop krigen i Afrin. Først havde kvinderne planlagt en demonstration i stilhed, men siden valgte de at komme med slagord, og således lød det i kor ind mod rådhusets varme: stop krigen i Afrin.

Det er liv eller død

En anden kvinde spørger, om hun må sige noget. Hun var gravid, da hun kom til Danmark, men hendes søn på seks og hendes mand er i Libanon. De danske regler forhindrer, at de kan komme hertil.

- Det er svært, rigtig svært, siger kvinden, og de understreger, at de ikke har til hensigt at lave problemer eller skabe kaos. De vil bare gerne høres, for det, de oplever lige nu, er et spørgsmål om liv eller død.

Med på vejen falder et medfølende blik fra en forbipasserende fra rådhuset. Senere kommer Ann Charlotte Gaardsvig Vilstrup, ny formand for Socialdemokraterne, forbi og siger, at det kan rådhuset ikke se stiltiende på. Nogle må sige noget. Det kan man ikke sidde overhørig - ikke at nogen kan gøre noget i kommunalpolitik.

Borgmester Ib Kristensen og kommunikationschef Søren Madsen taler kort med de demonstrerende, udtrykker deres respekt og sympati og forsikrer dem om, at når politiet kommer, så er det i forbindelse med et andet møde og har ikke noget med dem at gøre.