Mysteriet om godstog til Billund: Ministeriet stiller sig tilfreds med ikke-svar

Banedanmark nægter at svare på, hvordan godstogene pludselig kom i projektet om Billundbanen. Ministeriet stiller sig tilfreds med Banedanmarks beklagelse of sagen.

Men det er væsentligt dyrere at bygge baner til de tunge godstog end til passagertog. Så da Banedanmarks tog godstrafik med i deres planer, betød det at Billundbanen i stedet fik en forventet pris på mellem 1,1 og 1,3 milliarder kroner.

Det skriver fagbladet Ingeniøren, der har forsøgt at komme til bunds i det, bladet kalder "Mysteriet om godstogene på Billundbanen".

Banedanmark er heller ikke stand til at sende klare signaler om, hvorfor og hvordan der pludselig kom godstog ind i forarbejdet med den rene passagerlinje mellem Vejle og Billund.

Der er mange forhold, der undrer i forhold til Banedanmarks tilgang til Billundbane-projektet, og som jeg kan underholde dig om ved lejlighed. Men oplysningen om, at det (inddragelse af godstrafik. red) er en beslutning "truffet af teknikerudvalget" er i al fald objektivt forkert.

Et ikke-svar

Embedsmændene fra ministeriet var noget forundrede over, hvordan godstogene pludselig havde fundet vej ind i projektet.

- Godstog fremgår ikke af kommissoriet og er fordyrende for projektet, hvorfor Departementet stillede sig uforstående overfor den valgte tilgang, lyder det i et referat fra styregruppemødet mellem Banedanmark og ministeriet, som første gang blev omtalt i Vejle Amts Folkeblad.

Trods mange henvendelser til både Banedanmark og Transport-, Bygnings- og Boligministeriet er der ikke kastet lys over mysteriet.

Det er nemlig ikke lykkes at få Banedanmark til at fortælle, hvorfor man i strid med ønsket fra politikerne bag Togfonden planlagde at bygge en bane med godstog.

Banedanmark har heller ikke ønsket at stille op til interview om sagen. I stedet har presseafdelingen sendt en mail med et citat fra Banedanmarks økonomidirektør Peter Jonasson. Dette citat besvarer på ingen måde spørgsmålet.

- Det var en fejl, at det blev medtaget i de oprindelige beregninger. Vi beklager, at en undersøgelse af godsmulighederne har skabt forvirring. Banedanmark vil selvfølgelig indstille den billigste og bedst mulige løsning i forhold til det politiske opdrag, skriver økonomidirektøren til Ingeniøren.