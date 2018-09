Kultur- og fritidsrådet har udarbejdet tre modeller, og i stedet for at vælge en af dem, sender politikerne nu alle forslag til høring blandt dem, der bliver direkte berørt. Det gælder blandt andet Grindsted Musikforening, Billund Kunstforening og lokalarkiverne.

Model 3 er yderlige udvidet med det tilskud, som før gik til Billund Kunstforenings indkøb af kunst samt til lokalarkiverne. Dermed når denne model op på at have 513.000 kroner i alt.

Mere bureaukrati

Formand Stephanie Storbank (V) pointerer, at politikerne ikke er ude på at nedlægge noget, men gerne ser flere midler komme ud og arbejde:

- Der er ikke nogen, der mister noget. Lad os tage lokalarkiverne - hvis deres faste tilskud bliver fjernet, mister de det, men får samtidig mulighed for at søge endnu flere penge. Det kan de ikke i dag. I dag skal de finde pengene inden for deres eget budget, hvis de for eksempel har brug for opkvalificering eller en ny pc, siger hun.

Jan Poulsen fra Grindsted Musikforening er dog ikke glad for udsigten til måske at miste foreningens underskudsgaranti.

- Vores frivillige liv bliver langt mere bureaukratisk på den her måde. Det vil give endnu mere bøvl, forudser han.